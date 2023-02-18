Dario Rugasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Rugasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Rugasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Rugasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Rugasevic 29 Ocak 1991 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dario Rugašević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Rugasevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dario Rugasevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dario Rugasevic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dario Rugasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Rugasevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Rugasevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Rugasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Cibalia U17

1 Temmuz 2008 yılında Cibalia U19

15 Temmuz 2009 yılında Cibalia

22 Temmuz 2013 yılında RNK Split

21 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

21 Mart 2016 yılında Cibalia

22 Ağu 2016 yılında Gaz Metan

9 Ağu 2017 yılında Piast Gliwice

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2018 yılında Zrinjski Mostar

24 Temmuz 2020 yılında FK Tuzla City

22 Şubat 2021 yılında Cibalia

1 Temmuz 2021 yılında NK Radomlje

4 Temmuz 2022 yılında Cibalia

26 Ocak 2023 yılında NK Vukovar 1991

Dario Rugasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Rugasevic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dario Rugasevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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