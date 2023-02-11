Dario Sand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Sand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Sand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Sand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Sand 4 Şubat 1988 tarihinde Bella Vista şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Darío Ignacio Sand şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Sand Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dario Sand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dario Sand'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Sand Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dario Sand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Sand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Sand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Huracan TA

1 Temmuz 2010 yılında General Roca

1 Ocak 2013 yılında Libertad

1 Şubat 2015 yılında GyT (Salta)

2 Temmuz 2017 yılında Agropecuario

1 Ocak 2022 yılında San Martín (T)

Dario Sand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Sand şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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