Dario Sekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Sekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dario Sekic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dario Sekic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dario Sekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Sekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Sekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Sekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Sekic 21 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur.  Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Sekic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dario Sekic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dario Sekic'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dario Sekicboyu ve yaşı kaç

Dario Sekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Sekic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Dario Sekic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Sekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AKA Kapfenberg

1 Temmuz 2019 yılında Rapid/KSV III

1 Ocak 2021 yılında Kapfenberg II

1 Temmuz 2021 yılında SV Kapfenberg

Dario Sekic kimdir

Dario Sekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Sekic şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DSV Leoben (2011-)

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Dario Sekic nereli

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