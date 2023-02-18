Dario Sivonjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Sivonjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Sivonjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Sivonjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Sivonjic 26 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Sivonjic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dario Sivonjic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına - tarihinde katılmıştır. Dario Sivonjic'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dario Sivonjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Sivonjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dario Sivonjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Sivonjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Sivonjic şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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