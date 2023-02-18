Dario Spikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Spikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dario Spikic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dario Spikic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dario Spikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Spikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Spikic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Spikic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Spikic 22 Mart 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dario Špikić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Spikic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Dario Spikic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 4 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Dario Spikic'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dario Spikic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/dariospikic?igshid=1qbrl5n0dyozk

Dario Spikicboyu ve yaşı kaç

Dario Spikic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Spikic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dario Spikic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Spikic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2007 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U19

16 Ocak 2017 yılında Din. Zagreb II

16 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split II

20 Ocak 2020 yılında HNK Gorica

4 Şubat 2021 yılında Dinamo Zagreb

5 Şubat 2021 yılında HNK Gorica

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Zagreb

Dario Spikic kimdir

Dario Spikic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Spikic şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinamo Zagreb

Dario Spikic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 5 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dario Spikic nereli

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