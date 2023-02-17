Dario Stadler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Stadler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Stadler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Stadler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Stadler 20 Eylül 1993 tarihinde Wil SG şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Stadler Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dario Stadler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dario Stadler'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Stadler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Stadler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dario Stadler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Stadler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FC Bazenheid

1 Temmuz 2016 yılında FC Tuggen

1 Temmuz 2021 yılında SC Brühl SG

Dario Stadler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Stadler şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Kirchberg

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.