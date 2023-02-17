Dario Tadic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Tadic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dario Tadic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dario Tadic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dario Tadic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Tadic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Tadic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Tadic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Tadic 11 Mayıs 1990 tarihinde Odžak şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Dario Tadić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Tadic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Dario Tadic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 7 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Dario Tadic'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Tadicboyu ve yaşı kaç

Dario Tadic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Tadic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Dario Tadic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Tadic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2003 yılında Bgld. U15

5 Temmuz 2004 yılında Austria U15

1 Temmuz 2005 yılında Austria U17

1 Temmuz 2007 yılında Austria U19

1 Temmuz 2008 yılında A. Vienna Res.

1 Ekim 2010 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2012 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2014 yılında A. Lustenau

7 Temmuz 2015 yılında TSV Hartberg

Dario Tadic kimdir

Dario Tadic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Tadic şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Pinkafeld (04/1998-), AKA Burgenland, Austria Wien

Dario Tadic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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Dario Tadic nereli

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