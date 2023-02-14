Dario Ulrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Ulrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Ulrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Ulrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Ulrich 12 Mart 1998 tarihinde Schwyz şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Ulrich Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Dario Ulrich, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dario Ulrich'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dario Ulrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dario Ulrich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Ulrich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Ulrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2015 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2016 yılında FC Luzern

28 Ağu 2017 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2018 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2018 yılında SC Kriens

30 Haziran 2019 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2019 yılında SC Kriens

1 Temmuz 2021 yılında FC Vaduz

Dario Ulrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Ulrich şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dario Ulrich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U17 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 7 numaralı formasıyla 18 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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