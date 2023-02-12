Dario Zanatta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Zanatta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dario Zanatta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dario Zanatta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dario Zanatta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Zanatta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dario Zanatta

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Zanatta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Zanatta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Zanatta 24 Mayıs 1997 tarihinde Victoria, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kanada uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Zanatta Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dario Zanatta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dario Zanatta'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Dario Zanattaboyu ve yaşı kaç

Dario Zanatta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dario Zanatta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Dario Zanatta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Zanatta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Kulüpsüz

6 Ağu 2015 yılında Hearts FC U20

23 Eylül 2016 yılında Queen's Park

22 Aralık 2016 yılında Hearts FC U20

31 Ocak 2017 yılında Queen's Park

7 Mayıs 2017 yılında Hearts FC U20

31 Ağu 2017 yılında Raith Rovers

8 Ocak 2018 yılında Hearts FC U20

30 Ocak 2018 yılında Raith Rovers

6 Mayıs 2018 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Hearts FC II

16 Ağu 2018 yılında Alloa Athletic

5 Mayıs 2019 yılında Hearts FC II

27 Ağu 2019 yılında Partick Thistle

21 Temmuz 2020 yılında Ayr United

1 Temmuz 2021 yılında Raith Rovers

24 Ağu 2022 yılında Hamilton Acad.

Dario Zanatta kimdir

Dario Zanatta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Zanatta şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gorge Soccer Association (2002-2007), Victoria Capitals (2008-2011), Vancouver Whitecaps (9/2011-2/2015)

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Dario Zanatta nereli

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