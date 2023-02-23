Darius Gherman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darius Gherman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darius Gherman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darius Gherman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darius Gherman 27 Haziran 2004 tarihinde Palafrugell şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Darius Antonio Gherman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darius Gherman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darius Gherman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Darius Gherman'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darius Gherman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darius Gherman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darius Gherman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darius Gherman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Minaur

Darius Gherman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darius Gherman şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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