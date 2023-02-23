Darius Grosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darius Grosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darius Grosu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darius Grosu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Darius Grosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darius Grosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darius Grosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darius Grosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darius Grosu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darius Grosu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darius Grosu 7 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Darius Constantin Grosu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darius Grosu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Darius Grosu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Darius Grosu'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darius Grosu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darius Grosu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Darius Grosu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darius Grosu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Viitorul U19

1 Ağustos 2020 yılında FC Viitorul

31 Ağustos 2021 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2023 yılında FCV Farul

Darius Grosu kimdir

Darius Grosu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darius Grosu şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Darius Grosu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Darius Grosu nereli

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