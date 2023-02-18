Darius Jalinous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darius Jalinous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darius Jalinous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darius Jalinous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darius Jalinous 3 Ekim 1997 tarihinde Eggenfelden şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya,İran uyrukludur.Gerçek adı da Darius Daniel Jalinous şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darius Jalinous Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Darius Jalinous, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Darius Jalinous'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darius Jalinous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darius Jalinous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darius Jalinous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darius Jalinous futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ingolstadt U17

1 Temmuz 2014 yılında Ingolstadt U19

1 Temmuz 2016 yılında Ingolstadt II

9 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

2 Mart 2018 yılında Hrv Dragovoljac

7 Eylül 2018 yılında NK Brda

13 Ağu 2020 yılında NK Rudes

25 Ağu 2021 yılında ND Bilje

Darius Jalinous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darius Jalinous şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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