Darius Olaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darius Olaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darius Olaru kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darius Olaru ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Darius Olaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darius Olaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darius Olaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darius Olaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darius Olaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darius Olaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darius Olaru 3 Mart 1998 tarihinde Mediaş şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Darius Dumitru Olaru şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darius Olaru Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darius Olaru, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Darius Olaru'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Darius Olaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darius Olaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Darius Olaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darius Olaru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Gaz Metan

1 Ocak 2020 yılında FCSB

Darius Olaru kimdir

Darius Olaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darius Olaru şuan FCSB takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gaz Metan Medias

Darius Olaru Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 20 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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Darius Olaru nereli

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