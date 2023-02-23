Darius Oroian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darius Oroian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darius Oroian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darius Oroian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darius Oroian 1 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Darius Adrian Oroian şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darius Oroian Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Darius Oroian'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darius Oroian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darius Oroian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darius Oroian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darius Oroian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CSA Steaua

Darius Oroian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darius Oroian şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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