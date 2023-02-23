Darius Paharnicu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darius Paharnicu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darius Paharnicu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darius Paharnicu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darius Paharnicu 10 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darius Paharnicu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına - tarihinde katılmıştır. Darius Paharnicu'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darius Paharnicu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darius Paharnicu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darius Paharnicu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darius Paharnicu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darius Paharnicu şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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