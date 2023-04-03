Darius Stanila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darius Stanila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darius Stanila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Darius Stanila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Darius Stanila 23 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Darius Stănilă şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Darius Stanila Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darius Stanila, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Darius Stanila'nin CFR Cluj U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Darius Stanila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Darius Stanila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Alba Iulia
1 Temmuz 2020 yılında CFR Cluj U19
Darius Stanila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Darius Stanila şuan CFR Cluj U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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