Darius Tieranu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darius Tieranu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darius Tieranu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darius Tieranu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darius Tieranu 16 Mayıs 2000 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Darius Constantin Țieranu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darius Tieranu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Darius Tieranu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Darius Tieranu'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darius Tieranu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darius Tieranu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darius Tieranu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darius Tieranu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ripensia

Darius Tieranu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darius Tieranu şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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