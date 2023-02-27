Darius Zubauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darius Zubauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darius Zubauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darius Zubauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darius Zubauskas 11 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darius Zubauskas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darius Zubauskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Darius Zubauskas'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darius Zubauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darius Zubauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darius Zubauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darius Zubauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Banga

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Darius Zubauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darius Zubauskas şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Darius Zubauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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