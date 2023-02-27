Dariush Shojaeian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dariush Shojaeian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dariush Shojaeian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dariush Shojaeian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dariush Shojaeian 7 Nisan 1992 tarihinde Shiraz, Fars şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da داريوش شجاعيان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dariush Shojaeian Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dariush Shojaeian, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 4 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Dariush Shojaeian'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dariush Shojaeian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dariush Shojaeian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dariush Shojaeian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dariush Shojaeian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Fajr U21

1 Temmuz 2013 yılında Fajr Sepasi

1 Ocak 2014 yılında Bahman Shiraz

1 Temmuz 2015 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2017 yılında Esteghlal FC

4 Kasım 2021 yılında Havadar SC

Dariush Shojaeian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dariush Shojaeian şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dariush Shojaeian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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