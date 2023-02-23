Dariusz Pawlowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dariusz Pawlowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dariusz Pawlowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dariusz Pawlowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dariusz Pawlowski 25 Şubat 1999 tarihinde Zabrze şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dariusz Pawłowski şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dariusz Pawlowski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-MG.COM yapmaktadır. Dariusz Pawlowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dariusz Pawlowski'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dariusz Pawlowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dariusz Pawlowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dariusz Pawlowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dariusz Pawlowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Gornik II

22 Nisan 2016 yılında Górnik Zabrze

28 Şubat 2019 yılında Termalica

30 Haziran 2019 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2022 yılında Radomiak

2 Şubat 2023 yılında Sandecja

30 Haziran 2023 yılında Radomiak

Dariusz Pawlowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dariusz Pawlowski şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Górnik Zabrze

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.