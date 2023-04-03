Darko Antonic Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Antonic Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Darko Antonic Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darko Antonic Jovanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.