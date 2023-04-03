Darko Antonic Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Antonic Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Antonic Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Darko Antonic Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Darko Antonic Jovanovic 16 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Darko Antonic Jovanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Macva Sabac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Darko Antonic Jovanovic'nin FK Macva Sabac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Darko Antonic Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Darko Antonic Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Macva U19
Darko Antonic Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Darko Antonic Jovanovic şuan FK Macva Sabac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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