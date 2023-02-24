Darko Bodul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Bodul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Bodul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Bodul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Bodul 11 Ocak 1989 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Bodul Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Darko Bodul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Darko Bodul'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darko Bodul Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/boduld/

Darko Bodul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Bodul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darko Bodul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Bodul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 1998 yılında Vienna Alt.

1 Temmuz 2003 yılında Heerenv. Altyap

1 Temmuz 2004 yılında Heerenveen U17

1 Temmuz 2006 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2008 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2009 yılında Ajax

31 Ağustos 2009 yılında Sparta R.

30 Haziran 2010 yılında Ajax

31 Ocak 2011 yılında Nacional

21 Temmuz 2011 yılında Sturm Graz

31 Ocak 2013 yılında Odense BK

2 Şubat 2015 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2015 yılında Dundee United

12 Temmuz 2016 yılında Amkar Perm

18 Temmuz 2018 yılında Enisey

17 Şubat 2019 yılında Soligorsk

1 Şubat 2021 yılında Ankaraspor

18 Temmuz 2021 yılında FK Sarajevo

2 Ağustos 2022 yılında Igman Konjic

Darko Bodul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Bodul şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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