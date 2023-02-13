Darko Brasanac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Brasanac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darko Brasanac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darko Brasanac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Darko Brasanac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Brasanac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darko Brasanac

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Brasanac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Brasanac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Brasanac 12 Şubat 1992 tarihinde Čajetina şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Дарко Брашанац şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Brasanac Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Brasanac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 22 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Darko Brasanac'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darko Brasanac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/darkobrasanac92/

Darko Brasanacboyu ve yaşı kaç

Darko Brasanac Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Darko Brasanac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Darko Brasanac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Brasanac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Partizan

1 Ağu 2011 yılında Smederevo

30 Haziran 2012 yılında Partizan

24 Ağu 2016 yılında Betis

30 Ağu 2017 yılında CD Leganés

30 Haziran 2018 yılında Betis

31 Ağu 2018 yılında Alavés

30 Haziran 2019 yılında Betis

22 Temmuz 2019 yılında Osasuna

Darko Brasanac kimdir

Darko Brasanac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Brasanac şuan Osasuna takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Darko Brasanac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Darko Brasanac nereli

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