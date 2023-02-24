Darko Bulatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Bulatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darko Bulatovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darko Bulatovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Darko Bulatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Bulatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darko Bulatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Bulatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Bulatovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Bulatovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Bulatovic 5 Eylül 1989 tarihinde Niksic şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Дарко Булатовић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Bulatovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D.M management yapmaktadır. Darko Bulatovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Darko Bulatovic'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darko Bulatovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Bulatovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Darko Bulatovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Bulatovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Sutjeska Niksic

1 Şubat 2011 yılında Miedz Legnica

1 Temmuz 2011 yılında Czarni Zagan

1 Aralık 2011 yılında Miedz Legnica

1 Ocak 2012 yılında FK Celik Niksic

4 Ağustos 2014 yılında Radnicki Nis

28 Temmuz 2016 yılında Čukarički

11 Mart 2017 yılında KA Akureyri

19 Ocak 2018 yılında Vozdovac

13 Haziran 2018 yılında Sutjeska Niksic

1 Temmuz 2021 yılında KF Vllaznia

Darko Bulatovic kimdir

Darko Bulatovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Bulatovic şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Sutjeska Niksic, OFK Belgrad (-2006)

Darko Bulatovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 5 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Darko Bulatovic nereli

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