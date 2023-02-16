Darko Churlinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Churlinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Churlinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Churlinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Churlinov 11 Temmuz 2000 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Дарко Чурлинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Churlinov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M-Soccermanagement yapmaktadır. Darko Churlinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burnley futbol takımında oynamaktadır. Burnley takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Darko Churlinov'nin Burnley ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Darko Churlinov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/churlinov19/

Darko Churlinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Churlinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Darko Churlinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Churlinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Vardar Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Elmenhorst Jgd.

1 Ocak 2015 yılında H. Rostock Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Magdeburg U17

31 Ağu 2016 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2019 yılında Köln

8 Ocak 2020 yılında Stuttgart

18 Ağu 2021 yılında Schalke

30 Haziran 2022 yılında Stuttgart

19 Ağu 2022 yılında Burnley

Darko Churlinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Churlinov şuan Burnley takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Darko Churlinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Forca (-2010), Rabotnicki Skopje (2010-2012), Vardar Skopje (2012-2014), LSG Elmenhorst (2014), FC Hansa Rostock (2015), 1.FC Magdeburg (2015-2016), 1.FC Köln (2016-2019)

Kuzey Makedonya takımında 11 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

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