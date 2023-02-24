Darko Djajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Djajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Djajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Djajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Djajic 30 Ağustos 1992 tarihinde Berane şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Darko Đajić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Djajic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Djajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Darko Djajic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darko Djajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Djajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darko Djajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Djajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Leotar Trebinje

12 Ağustos 2011 yılında GOSK Dubrovnik

26 Temmuz 2013 yılında Leotar Trebinje

30 Ocak 2014 yılında B. Banja Luka

22 Şubat 2015 yılında Leotar Trebinje

16 Temmuz 2015 yılında GOSK Gabela

1 Temmuz 2019 yılında FK Podgorica

1 Temmuz 2022 yılında Leotar Trebinje

Darko Djajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Djajic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Darko Djajic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 2 numaralı formasıyla 28 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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