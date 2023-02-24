Darko Krnojelac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Krnojelac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darko Krnojelac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darko Krnojelac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Darko Krnojelac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Krnojelac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darko Krnojelac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Krnojelac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Krnojelac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Krnojelac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Krnojelac 22 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Krnojelac Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Krnojelac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Darko Krnojelac'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darko Krnojelac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Krnojelac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Darko Krnojelac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Krnojelac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

27 Ağustos 2018 yılında Sutjeska Foca

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

15 Temmuz 2020 yılında Sutjeska Foca

Darko Krnojelac kimdir

Darko Krnojelac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Krnojelac şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Darko Krnojelac nereli

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