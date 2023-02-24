Darko Lazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Lazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darko Lazic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darko Lazic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Darko Lazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Lazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darko Lazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Lazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Lazic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Lazic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Lazic 19 Temmuz 1994 tarihinde Smederevska Palanka şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Дарко Лазић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Lazic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Darko Lazic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Darko Lazic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Darko Lazic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Lazic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Darko Lazic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Lazic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kızılyıldız

14 Şubat 2014 yılında Spartak

30 Haziran 2014 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2015 yılında Anji Mahaçkale

31 Ocak 2017 yılında Alanyaspor

30 Ocak 2018 yılında Denizlispor

30 Haziran 2018 yılında Alanyaspor

10 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2019 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

19 Ekim 2020 yılında Radnicki Nis

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2022 yılında B. Banja Luka

Darko Lazic kimdir

Darko Lazic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Lazic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roter Stern Belgrad (bis 2013)

Darko Lazic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Darko Lazic nereli

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