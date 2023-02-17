Darko Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Misic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Misic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Misic 27 Haziran 1991 tarihinde Dabovci şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Darko Mišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Misic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Darko Misic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Darko Misic'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darko Misic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Misic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darko Misic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Misic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2010 yılında Weißkirchen

1 Ocak 2011 yılında Sloga Uskoplje

1 Temmuz 2011 yılında Travnik

5 Şubat 2013 yılında Celik Zenica

6 Şubat 2015 yılında NK Zadar

3 Temmuz 2015 yılında NK Istra

29 Ağu 2017 yılında Mladost Kakanj

1 Şubat 2019 yılında Zvijezda 09

7 Temmuz 2019 yılında FC Koper

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2022 yılında NK Radomlje

1 Temmuz 2022 yılında FC Bavois

Darko Misic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Misic şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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