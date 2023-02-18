Darko Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Mitrovic 28 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Mitrovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Mitrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Darko Mitrovic'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darko Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darko Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NK Dob

Darko Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Mitrovic şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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