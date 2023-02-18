Darko Nejasmic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Nejasmic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Nejasmic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Nejasmic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Nejasmic 25 Ocak 1999 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Darko Nejašmić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Nejasmic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NEJA SPORT d.o.o. yapmaktadır. Darko Nejasmic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Darko Nejasmic'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Darko Nejasmic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/dadonejasmic?igshid=p8s6t10fhuny

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Darko Nejasmic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Nejasmic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Darko Nejasmic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Nejasmic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2015 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2016 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split

2 Temmuz 2021 yılında NK Osijek

30 Haziran 2022 yılında Hajduk Split

7 Temmuz 2022 yılında NK Osijek

Darko Nejasmic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Nejasmic şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Darko Nejasmic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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