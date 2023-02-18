Darko Puskaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Puskaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Puskaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Puskaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Puskaric 13 Temmuz 1985 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Дарко Пушкарић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Puskaric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Puskaric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Darko Puskaric'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darko Puskaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Puskaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darko Puskaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Puskaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Spartak

10 Şubat 2014 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2017 yılında Čukarički

Darko Puskaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Puskaric şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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