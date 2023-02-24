Darko Romanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Romanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Romanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Romanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Romanic 27 Ocak 1990 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Romanić Darko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Romanic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Romanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına - tarihinde katılmıştır. Darko Romanic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darko Romanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Romanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darko Romanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Romanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Romanic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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