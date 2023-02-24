Darko Stajkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Stajkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Stajkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Darko Stajkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Darko Stajkic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Дарко Стајкић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Darko Stajkic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Ilarion futbol takımında oynamaktadır. FK Ilarion takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Darko Stajkic'nin FK Ilarion ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Darko Stajkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Darko Stajkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Şubat 2023 yılında FK Ilarion
Darko Stajkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Darko Stajkic şuan FK Ilarion takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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