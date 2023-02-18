Darko Stanojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Stanojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Stanojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Stanojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Stanojevic 12 Nisan 1987 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Дарко Станојевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Stanojevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Stanojevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Darko Stanojevic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darko Stanojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Stanojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darko Stanojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Stanojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2008 yılında Čukarički

1 Temmuz 2008 yılında Metalac

1 Temmuz 2009 yılında FK Srem

1 Temmuz 2010 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2012 yılında AGMK Olmaliq

14 Ocak 2016 yılında Radnik Bijelj.

29 Temmuz 2016 yılında Novi Pazar

17 Şubat 2017 yılında Navbahor

2 Şubat 2019 yılında Surkhon

21 Ocak 2021 yılında Neftchi

1 Şubat 2023 yılında Mladost

Darko Stanojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Stanojevic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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