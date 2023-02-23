Darko Tasevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Tasevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Tasevski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Tasevski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Tasevski 20 Mayıs 1984 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Дарко Тасевски şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Tasevski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Management Consulting yapmaktadır. Darko Tasevski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Darko Tasevski'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darko Tasevski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dtasevski22/

Haberin Devamı

Darko Tasevski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Tasevski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Darko Tasevski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Tasevski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Vardar

1 Mart 2006 yılında Metalurg Z.

1 Temmuz 2007 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2012 yılında Kiryat Shmona

18 Aralık 2013 yılında Bangkok Glass

1 Temmuz 2016 yılında Suphanburi FC

24 Ocak 2017 yılında Khon Kaen FC

1 Ocak 2019 yılında Slavia Sofia

Darko Tasevski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Tasevski şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Vardar Skopje

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.