Darko Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Terzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Terzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Terzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Terzic 17 Ekim 1998 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Дарко Терзић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Terzic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Terzic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Darko Terzic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darko Terzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Terzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darko Terzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Terzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Pancevo

1 Temmuz 2018 yılında FK Mladost O.

31 Aralık 2018 yılında Dinamo Pancevo

1 Temmuz 2020 yılında Radnicki Sombor

1 Ocak 2021 yılında Foresta Suceava

1 Temmuz 2021 yılında Borac Sakule

9 Şubat 2022 yılında Vrsac

Darko Terzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Terzic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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