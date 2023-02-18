Darko Vukasinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Vukasinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Vukasinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Vukasinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Vukasinovic 21 Aralık 1995 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Дарко Вукашиновић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Vukasinovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Vukasinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Darko Vukasinovic'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darko Vukasinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Vukasinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Darko Vukasinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Vukasinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2018 yılında FK Loznica

21 Ocak 2020 yılında BSK Borca

1 Şubat 2021 yılında Dinamo Vranje

23 Temmuz 2021 yılında FK Indjija

19 Ocak 2022 yılında Vozdovac

22 Temmuz 2022 yılında Macva

9 Ağu 2022 yılında FK Loznica

Darko Vukasinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Vukasinovic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.