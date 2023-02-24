Darko Zdjelar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Zdjelar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Zdjelar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Zdjelar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Zdjelar 20 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Zdjelar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Zdjelar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına - tarihinde katılmıştır. Darko Zdjelar'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darko Zdjelar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Zdjelar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Darko Zdjelar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Zdjelar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Zdjelar şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.