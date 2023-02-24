Darko Zoric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Zoric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Zoric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Zoric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Zoric 12 Eylül 1993 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Дарко Зорић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Zoric Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Zoric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Darko Zoric'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi 17 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Darko Zoric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Zoric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darko Zoric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Zoric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Celik Niksic

1 Temmuz 2014 yılında AEK Atina

31 Ağustos 2015 yılında Borac Cacak

30 Haziran 2016 yılında AEK Atina

4 Ocak 2017 yılında Čukarički

4 Şubat 2019 yılında Okzhetpes

31 Ocak 2021 yılında Kyzyl-Zhar

17 Ocak 2022 yılında Shakhter K.

7 Şubat 2022 yılında Qyzyljar

5 Ocak 2023 yılında FK Decic Tuzi

Darko Zoric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Zoric şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Darko Zoric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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