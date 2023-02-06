Darlan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darlan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darlan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darlan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darlan 16 Nisan 1998 tarihinde São Borja şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Darlan Pereira Mendes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darlan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prattes Group yapmaktadır. Darlan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Darlan'nin Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Darlan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/darlanpmendes/

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Darlan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Darlan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Darlan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darlan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Grêmio

19 Ocak 2022 yılında Juventude

8 Ağu 2022 yılında Grêmio

9 Ağu 2022 yılında Chapecoense

31 Aralık 2022 yılında Grêmio

Darlan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darlan şuan Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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