Darlin Leiton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darlin Leiton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darlin Leiton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darlin Leiton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darlin Leiton 9 Mayıs 2001 tarihinde Babahoyo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Darlin Alberto Leiton Lamilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darlin Leiton Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kancha Agency yapmaktadır. Darlin Leiton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Darlin Leiton'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Darlin Leiton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dleiton14/

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http://www.facebook.com/darlyn.leytong

Darlin Leiton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darlin Leiton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Darlin Leiton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darlin Leiton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Independiente B

7 Mart 2020 yılında Ind. Jrs.

31 Temmuz 2020 yılında Independiente B

1 Ağustos 2020 yılında Independiente

1 Ocak 2022 yılında Alianza Lima

10 Ocak 2023 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2023 yılında Alianza Lima

Darlin Leiton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darlin Leiton şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Club Union (-3/2013), Deportivo Azogues d(4/2013-12/2013), CSCD Fedeguayas (4/2013, 1/2014-8/2014)

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