Darlington Gyanfosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darlington Gyanfosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darlington Gyanfosu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darlington Gyanfosu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darlington Gyanfosu 10 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darlington Gyanfosu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&A AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Darlington Gyanfosu'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darlington Gyanfosu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darlington Gyanfosu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darlington Gyanfosu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darlington Gyanfosu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2022 yılında Medeama

Darlington Gyanfosu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darlington Gyanfosu şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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