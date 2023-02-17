Darly Nlandu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darly Nlandu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darly Nlandu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darly Nlandu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darly Nlandu 14 Temmuz 2000 tarihinde Creil şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Darly N'Landu Lufuilu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darly Nlandu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Darly Nlandu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Darly Nlandu'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Darly Nlandu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darly Nlandu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darly Nlandu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darly Nlandu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille B

30 Temmuz 2020 yılında Mouscron

30 Haziran 2021 yılında LOSC Lille B

30 Ağu 2021 yılında US Avranches

30 Haziran 2022 yılında LOSC Lille B

31 Ağu 2022 yılında NK Radomlje

Darly Nlandu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darly Nlandu şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AFC Creil (2006-2014), USM Senlis (2014), AS Beauvais Oise (2014-2015), LOSC Lille (2015-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.