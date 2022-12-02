Daron Acemoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Daron Acemoğlu'nun biyografisi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı ekonomi kadrosu merakla bekleniyor. Kadroda yer aldığı duyurulan Daron Acemoğlu da merak konusu oldu. Peki Daron Acemoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Daron Acemoğlu'nun biyografisi...

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Daron Acemoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Daron Acemoğlu'nun biyografisi...

ABD, Britanya ve Almanya ziyaretlerinin ardından 3 Aralık'ta partisinin kalkınma planını açıklayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosu merakla bekleniyor. Kadroda yer aldığı açıklanan Daron Acemoğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Peki Daron Acemoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Daron Acemoğlu'nun biyografisi...

Daron Acemoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Daron Acemoğlu'nun biyografisi...

DARON ACEMOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? İŞTE DARON ACEMOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ...

Kamer Daron Acemoğlu, 1967 yılı İstanbul doğumludur. Kadıköy Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulunda okuyan Acemoğlu, lise öğrenimini de 1986 yılında Galatasaray Lisesinde tamamladı. Lisans öğrenimi de İngiltere York Üniversitesi Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümü'nde tamamlayan Acemoğlu Londra Ekonomi Okulunda yüksek lisans ve doktora yaptı. 1992-1993 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu'nda ders verdi. 1993'ten itibaren akademik kariyerini ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) sürdürdü. 2000 yılında profesör unvanını aldı.

Daron Acemoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Daron Acemoğlu'nun biyografisi...

Utrecht, Bilkent, Bath, Boğaziçi ve Atina üniversiteleri ile Paris’teki École Normale Supérieure tarafından fahri doktor unvanıyla ödüllendirilen Acemoğlu'na 2019 yılında MIT tarafından "Enstitü Profesörü',2021 yılında İngiliz Akademisi tarafından Onur Üyesi unvanı verildi.

Dünyada en çok alıntı yapılan 5 iktisatçıdan biri olan Acemoğlu’nun çalışma alanları arasında siyasal iktisat, ekonomik kalkınma, büyüme, teknolojik değişimler, gelir eşitsizliği ve çalışma ekonomisi bulunuyor.

Ünlü ekonomist evli ve 2 erkek çocuk sahibidir. Pek çok kitap yazmıştır.

Daron Acemoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Daron Acemoğlu'nun biyografisi...

İşte Daron Acemoğlu'nun Kitapları:

Ulusların Düşüşü

Dar Koridor

Yapay Zekayı Yeniden Tasarlamak: Otomasyon Çağında İş Demokrasi ve Adalet

The Narrow Corridor: States Societies and the Fate of Liberty

Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri

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