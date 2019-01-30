Darp edilen sağlık görevlisine Yılmaz’dan ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve beraberindeki heyet görevi başında iken darp edilen 112 Acil Sağlık ekibini ziyaret etti.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde sağlık ekipleri hasta yakınları tarafından saldırıya uğramıştı. Sağlık Müdürü Yılmaz'da darp edilen 112 Acil Sağlık ekibinden olay günü yaşananlar hakkında bilgi alıp geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yılmaz, bu tür üzücü darp olaylarının yaşanmaması için temenni de bulunarak, kurum olarak bu kabullenilemez olayın ısrarla sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Yılmaz "Çalışan personelimiz asla yalnız değildir. Yargıya intikal devamında her türlü hukuki yardımın kendilerine ve bu tür olaylara maruz kalan ve kalacak olan tüm Sağlık Personeline yapılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA