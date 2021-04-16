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  3. Alkollü adam hayatının hatasını yaptı! Darp ettiği kadın tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Alkollü adam hayatının hatasını yaptı! Darp ettiği kadın tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda bir kadın kendisini darp eden adamı vurdu. Daha önce aralarında husumet bulunan ve kendini darp etmeye çalışan şahsı av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Alkollü adam hayatının hatasını yaptı! Darp ettiği kadın tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da daha önce aralarında husumet bulunan ve kendini drabetmeye çalıştığı iddia edilen şahsı av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Afyonkarahisar'ın Ataköy mahallesinde bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre; N.A., (31) Ataköy Mahallesi'nde çoban olarak çalıştığı çiftlik evine alkollü şekilde yanına gelen ve önceden de kız isteme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan uzaktan akrabası M.A. (33) kendisinden hayvan istedi.

KENDİNİ KORUMAK İSTERKEN KATİL OLDU

Daha sonra M.A., hayvan veremeyeceğini belirten N.A.'yı darbetmeye çalıştı. Bunun üzerine N.A., av tüfeğiyle M.A.'ya 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan M.A., müdahaleye rağmen vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, suç aletiyle birlikte zanlı N.A. ile olaya tanıklık eden çiftlik sahibi A.T.'yi gözaltına aldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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