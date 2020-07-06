Darp olayında yeni gelişme: Ozan Güven'in evindeki kamera kayıtları silinmiş

Ozan Güven'in son dönemlerde magazin gündeminde bomba etkisi yaratan sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarında yeni bir gelişme yaşandı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmalarının ardından atana bilirkişi Ozan Güven'in evindeki incelemelerinde olay gününe ait kamera kayıtlarının silindiğini belirtti.

Savcılığın atadığı bilirkişi, Ozan Güven’in evindeki güvenlik kameralarının kayıt yaptığı hard diskte incelemede bulundu. Hazırlanan raporda, soruşturma konusu güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşılamadığı belirtildi. Bilirkişi raporunda, “12 ve 13 Haziran tarihlerinde cihazın teslim alındığı 19 Haziran’a kadar DVR cihazının üzerinden üçer günlük sürede 2 döngü yaptığı, yani ilgili günlere ait verilerin silinerek üzerine 2 kez daha veri yazıldığı” ifadelerini kullandı.



DVR cihazı üzerinde yapılan detaylı inceleme sonucunda, görüntüler silindiği için hiçbir şeye rastlanılmadı. Öte yandan rapor, DVR cihazlarının 7/24 usulüne göre sürekli çalıştığını belirtti.