Konya'da akıllara durgunluk veren olay! Darp ve cinsel saldırıya 'hırsız sanmıştık' savunması

Konya'da 29 yaşındaki B.Y. adlı genç kızı, 36 yaşındaki S.O. isimli erkek arkadaşıyla oturduğu otomobilden indirip döverek cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 25 yaşındaki Cumali Yazıcı ve 27 yaşındaki Mehmet Fatih Yılan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

DARP, CİNSEL SALDIRI, TEHDİT

Olay, Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Hacı Yusuf Mecsit Mahallesi'ndeki kırsal alanda meydana geldi. İddialara göre, B.Y. ve arkadaşı S.O.'nun bulundukları otomobilin yanına, içinde üç kişi olan başka bir araç yaklaştı. Ellerinde sopa ve tüfek bulunan 3 kişi, B.Y. ve S.O.'yu otomobilden indirip, çırılçıplak soyduktan sonra dövdü. B.Y.'ye cinsel saldırıda bulundukları öne sürülen şüpheliler, ikilinin çıplak halde fotoğraflarını çekmelerinin ardından 10 bin lira istedi.

İki arkadaşın yanından ayrılan şüpheliler, bir süre sonra B.Y.'yi cep telefonundan arayarak, parayı getirmesini söyledi. B.Y. ve S.O. da polise giderek, yaşadıklarını anlattı. Polis ekipleri tarafından vakit kaybeden başlatılan çalışma kapsamında şüpheliler, Cumali Yazıcı ve Mehmet Fatih Yılan ile Habip K. (28) ve Burhan Ç.'yi (28) şüpheli olarak belirlendi.

Polis, B.Y.'nin arandığı cep telefonu hattının sahibinin Habip K., genç kıza cinsel saldırıda bulunan kişinin Mehmet Fatih Yılan, çıplak görüntüleri çeken kişinin de Cumali Yazıcı olduğunu saptadı. 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

'HIRSIZ SANIP DÖVDÜK' SAVUNMASI

Şüpheliler, ilk ifadelerinde bölgede hayvancılık yaptıklarını, hırsız olabileceklerini düşünerek otomobilin yanına gittiklerini, 2 kişiyi dövdüklerini itiraf edip, cinsel saldırı suçlamasını kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cumali Yazıcı ve Mehmet Fatih Yılan, ‘kişiyi hürriyetten yoksun kılma, şantaj, cinsel saldırı, yağma, kasten yaralama ve tehdit' suçlarından tutuklandı. Habip K. ve Burhan Ç., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.