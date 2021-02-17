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Darphane Genel Müdürlüğü 16 personel alımı 2021

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 kamu işçisi alımı yapacak. Kartal ve Beşiktaş işyerlerinde istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımlarının başvuruları hakkında detaylar haberimizde...

Darphane Genel Müdürlüğü 16 personel alımı 2021

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü  2 meslek için 16 kamu işçisi alımı yapılacak. Peki; Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? İşte tüm soruların yanıtları...

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Başvurular  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  internet  sitesi  üzerinden  15 Şubat 2021 – 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Matbaa İşçisi için;

Açık pozisyon: 5

Öğrenim durumu:  Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu: 18  yaşından  büyük  olmak,  30  yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği olmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek 

Baskıcı (Plastik) İşçisi için;

Açık pozisyon: 11

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu: 18 yaşından büyük olmak.

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: Aday T.C.  Kimlik  Kartı,  Sürücü  Belgesi,  Pasaport  veya  diğer resmi  kimlik  belgelerinin  güvenlikli  basımı  konularında  en az  3 yıl  deneyimi  SGK  kayıtları  ile  belgelemek  veya akıllı  kart üretim  teknolojileri  konusunda  sertifika  sahibi olmalı. 

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Darphanede çalışan işçi maaşları 2021 | Darphane ve Damga Matbaası maaşı ne kadar?Darphanede çalışan işçi maaşları 2021 | Darphane ve Damga Matbaası maaşı ne kadar?

 

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