Darphane Genel Müdürlüğü 16 personel alımı 2021
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 kamu işçisi alımı yapacak. Kartal ve Beşiktaş işyerlerinde istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımlarının başvuruları hakkında detaylar haberimizde...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 2 meslek için 16 kamu işçisi alımı yapılacak. Peki; Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? İşte tüm soruların yanıtları...
DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 15 Şubat 2021 – 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Matbaa İşçisi için;
Açık pozisyon: 5
Öğrenim durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)
Yaş Durumu: 18 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği olmamak
Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Baskıcı (Plastik) İşçisi için;
Açık pozisyon: 11
Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)
Yaş Durumu: 18 yaşından büyük olmak.
Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim: Aday T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en az 3 yıl deneyimi SGK kayıtları ile belgelemek veya akıllı kart üretim teknolojileri konusunda sertifika sahibi olmalı.
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