Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 2 meslek için 16 kamu işçisi alımı yapılacak. Peki; Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? İşte tüm soruların yanıtları...

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 15 Şubat 2021 – 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Matbaa İşçisi için;

Açık pozisyon: 5

Öğrenim durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu: 18 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği olmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Baskıcı (Plastik) İşçisi için;

Açık pozisyon: 11

Öğrenim Durumu: Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu: 18 yaşından büyük olmak.

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: Aday T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en az 3 yıl deneyimi SGK kayıtları ile belgelemek veya akıllı kart üretim teknolojileri konusunda sertifika sahibi olmalı.

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Darphanede çalışan işçi maaşları 2021 | Darphane ve Damga Matbaası maaşı ne kadar?